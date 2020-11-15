شكرا لقرائتكم خبر عن أشقاء يقاتلون للفوز بمونديال اليد 2021 على أرض مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسابيع تفصلنا عن واحد من أهم الأحداث الرياضية التي ستقام على أرض مصر، إذ تستعد مصر لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد «رجال» في نسختها الـ27، في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، وستقام البطولة في استاد القاهرة وصالة 6 اكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة واستاد برج العرب.

ولأول مرة ستقام البطولة بمشاركة 32 منتخب من كافة دول العالم، وسط إجراءات احترازية مشددة أقرتها اللجنة الطبية للاتحاد الدولي المشرف على البطولة.

وبينما تستعد كل المنتخبات للمشاركة في المونديال، نشر الموقع الرسمي للبطولة تقريرًا يوضح انتشار الأشقاء بأكثر من فريق بالبطولة، ويسعى كل منهم للفوز باللقب، ويستعرض «المصري اليوم» أبرز 5 أشقاء مشاركين بالبطولة، وهم:

1- الشقيقان نيكولاس وماجنوس لاندين، لاعبا نادي كييل الألماني، والمنتخب الدنماركي، ويلعب نيكولاس كحارس مرمى، بينما ماجنوس كجناح أيسر، وقد توج الثنائي بنسخة البطولة للعام الماضي.

الشقيقان نيكولاس وماجنوس لاندين - منتخب الدنمارك

2- الشقيقان أليكس ودانييل دوشبابيف، لاعبا منتخب إسبانيا، وقد حصلا على المركز السابع عام 2019.

الشقيقان أليكس ودانييل دوشبابيف - منتخب إسبانيا

3- وسيحصل كل من الشقيقين إميل وإرفن فيوتشمان، لاعبا المنتخب التشيلي، على شرف مواجهة المنتخب المصري في المباراة الافتتاحية يوم 13 يناير باستاد القاهرة.

الشقيقان إميل وإرفن فيوتشمان - منتخب تشيلي

4- بينما يوجد ثلاثة أشقاء بمنتخب الأرجنتين، دييجو وبابلو وسيباستيان سيمونيه، يلعب كل من دييجو وسيباستيان كوسط مدافع، بينما يلعب بابلو كظهير أيسر.

الأشقاء دييجو وبابلو وسيباستيان سيمونيه - منتخب الأرجنتين

5- ومن المنتخب الوطني، يأتي يحيى وسيف الدرع، يحيى صاحب الـ25 عام يلعب كظهير أيسر بقميص الزمالك، بينما يلعب سيف صاحب الـ22 عام كمدافع وسط لصالح نادي هلوبوليس، ويجتمع الثنائي بمنتخب الفراعنة.

الشقيقان يحيى وسيف الدرع - منتخب مصر