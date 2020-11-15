إنطلاق فاعليات دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة من ملعب مركز شباب قليوب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت صباح اليوم فاعليات دوري مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته الثامنه بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية وكانت مباراة الافتتاح بين فريقي بهادة التابع لادارة شباب القناطر الخيرية واجهور الصغرى التابع لادارة شباب طوخ . يتنافس على لقب بطل دوري مراكز الشباب بالقليوبية ٢٤ فريق والصعود لتمثيل المحافظة في تصفيات الجمهورية . فاعليات دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة حث «الصبروط» في كلمته الفرق المشاركة على ضرورة التحلي بالاخلاق الرياضية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وامن اللاعبين. فاعليات دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة حضر مباراة الافتتاح وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب والمعتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب بالمديرية وعامر حمدي منسق عام الدوري واحمد حجاج من العاملين بادارة الشباب بالمديرية وبهاء الدين محمد مدير ادارة شباب قليوب . فاعليات دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة فاعليات دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة ومن المقرر ان تقام اليوم سته مباريات وهي كفر طحلة مع تصفا والاصلاح الزراعي ببنها مع اسنيت على ملعب مركز شبلنجة وكفر تصفا مع شبلنجة على ملعب كفر شكر ومنشاة الاهالي مع المنزلة على ملعب مركز شباب قليوب واجهور الكبري مع العمار الكبرى على ملعب مركز شباب ميت كنانة الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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