شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى يكشف سر الاعتذار عن السفر مع المنتخب لتوجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرجع عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة عدم مرافقته لبعثة المنتخب الأول إلى توجو إلى اطمئنانه على المنتخب بعد الفوز في مواجهة الذهاب وتصدر المجموعة مع جزر القمر فضلا عن انشغاله بظروف عمله.

وانتقد الجنايني بشدة تردد أنباء كل فترة غير صحيحة تستهدف شخصه، مؤكدًا انه يمارس مهام عمله في اتحاد الكره وعمله في بنك cib بشكل طبيعى ولايوجد ما يمنعه من السفر.

وطالب الجميع بالتكاتف خلف المنتخب في لقاء العودة امام توجو والاقتراب من التأهل للبطولة الافريقية املا في إستعادة أمجاد الفراعنة بحصد البطولة الأفريقية.