شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على توجو.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب نجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على توجو بهدف مقابل لا شئ، ضمن مباريات المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وفيما يلى ترتيب مجموعة مصر موضحًا فيه عدد المباريات التي لُعبت وعدد النقاط، بالإضافة إلى عدد مرات الفوز والخسارة والتعادل، علمًا بأن المجموعة تضم كل من كينيا وجزر القمر بجانب مصر وتوجو. ترتيب الفرق فى مجموعة مصر بتصفيات امم افريقيا 2022 الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفوز على توجو.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.