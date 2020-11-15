شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اتحاد جدة يدرس الدفاع بالثنائي المنضم حديثًا خلال ودية العين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب اتحاد جدة، الدفع بالثنائي حمد آل منصور وعبدالعزيز الجبرين، المنضمين حديثا للعميد من نادي النصر، وذلك في المباراة الودية المقررة مساء اليوم الأحد أمام العين.

ويستعد اتحاد جدة لاستئناف الدوري يوم 23 نوفمبر الجاري، حيث تعول الجماهير الاتحادية على فترة التوقف الحالية، حتى يستعيد جميع اللاعبين لياقتهم البدنية والفنية.

وكان كاريلي عكف طوال الأيام الماضية على تجهيز اللاعبين بدنيا، قبل دخولهما التدريبات الجماعية للفريق، خصوصا أنهما كان يبتعدان عن المباريات منذ فترة طويلة.

على صعيد متصل، يبحث كاريلي عن حلول هجومية للفريق الاتحادي، من خلال إعداد خاص لمهاجمه ألكسندر بيرجوفيتش، حيث لم يستطع اللاعب إقناع الاتحاديين حتى الآن.

ويبدو أن الإدارة استقرت مع الجهاز الفني على منح اللاعب فرصة، لإثبات وجوده حتى الانتقالات الشتوية في يناير الثاني المقبل.

ويحتل اتحاد جدة المركز العاشر برصيد 5 نقاط بعد مرور 4 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.