شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام كهربا وجمعة في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم اللاعبان محمود كهربا وصالح جمعة، بمران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان الثنائي حصلا على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران الفريق أمس، وواصل الفريق تدريباته اليوم استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر ضد أبوقير للأسمدة في دور الـ8.

كما يستعد فريق القلعة الحمراء لمواجهة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.