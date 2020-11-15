شكرا لقرائتكم أحمد توفيق يقترب من المشاركة مع منتخب مصر أمام توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك أحمد توفيق لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، مع الفراعنة في لقاء توجو المقرر له بعد غد الثلاثاء بالجولة الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا بعد استبعاد محمد هانى ظهير أيمن الأهلى ومنتخب الشباب، ويعاني محمد هاني من إصابة بكدمة قوية ترتب عليها استبعاده من مواجهة توجو مما يجعل توفيق الأقرب للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بالمباراة. وفاز منتخب مصر على توجو أمس بهدف دون رد سجله الونش ليرفع رصيده إلى 5 نقاط.

في نفس السياق، غادر عمروالسولية لاعب وسط النادي الأهلي، معسكر المنتخب الوطني، لغيابه عن مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأمم الأفريقية بالكاميرون، أمام توجو، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بسبب إيقافه لحصوله على إنذارين.

ونال السولية الإنذار الثاني له في المباراة التي فاز فيها المنتخب الوطني على نظيره التوجولي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جرى ضمن مواجهات الجولة الثالثة، سجله محمود حمدى "الونش". وتغادر بعثة المنتخب الوطني إلى توجو في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 5 نقاط، بالتساوى مع منتخب جزر القمر.