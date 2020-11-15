شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تحيي عام التسامح بالسباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان بطولة في السباحة بمناسبة عام الشرطة للتسامح 2020، أقيمت البطولة في نادي الحمرية بمشاركة صف الضباط والضباط والأفراد من القيادة.

وقال النقيب خميس ثاني فيروز مديرالأنشطة الرياضية والثقافية بقسم الإعلام والعلاقات العامة إن الهدف هو تعزيز اللياقة الصحية لمنتسبي الشرطة، وإسعادهم وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفاز بالمركز الأول المساعد حمد سعيد المطروشي من مركز شرطة الحميدية الشامل، وجاء في المركز الثاني المساعد أول خالد عبيد حارب من مركز شرطة النعيمية الشامل، فيما كان المركز الثالث من نصيب المساعد أول سلطان مردان من إدارة المرور والدوريات.

وهنأ النقيب خميس ثاني فيروز الفائزين وشكرالمشاركين داعياً إلى زيادة الاهتمام باللياقة البدنية والأنشطة الرياضية.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة عجمان تحيي عام التسامح بالسباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.