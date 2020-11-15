دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا تستغل تعادل إسبانيا وتتصدر

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بازل: صعد منتخب ألمانيا إلى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بفوزه على نظيره وضيفه الأوكراني 3-1، مستغلا سقوط إسبانيا المتصدرة السابقة في فخ التعادل أمام مضيفتها سويسرا 1-1 في مباراة شهدت اهدار قائد "لاروخا" سيرخيو راموس ركلتي جزاء السبت في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم السبت.

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى تسع نقاط بفارق نقطة أمام إسبانيا، وبات مصير تأهلها بين يديها قبل القمة الحاسمة الثلاثاء المقبل أمام مضيفتها إسبانيا في اشبيلية في الجولة السادسة الأخيرة.

في المباراة الأولى وجد المانشافت نفسه متأخراً في الدقيقة 12 بهدف عكس مجريات اللقاء، بعدما تخطى ألكسندر زوبكوف الدفاع الألماني ومرر الكرة إلى رومان ياريمتشوك الذي سددها قوية على يسار الحارس العملاق مانويل نوير الذي احتفل بمباراته الدولية الـ95 بألوان بلاده ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة سيب ماير بطل العالم 1974.

وسيكون الحارس العملاق الثلاثاء على موعد مع الانفراد بالرقم عندما يحل منتخب بلاده ضيفا على إسبانيا.

وأعاد زميله في النادي البافاري سانيه المانيا الى المباراة بإدراكه التعادل من تسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة من زميله الاخر ليون غوريتسكا (23).

وصنع غوريتسكا الهدف الثاني أيضا عندما مرر كرة عرضية إمام المرمى حولها مهاجم تشلسي الانكليزي تيمو فيرنر براسه إلى شباك المخضرم أندريه بايتوف (33).

وأضاف فيرنر الهدف الثالث بعد عدة تمريرات بينية أنهاها بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بالمدافع إيليا زابارني وخدعت الحارس (64).

راموس يهدر ركلتي جزاء في مباراته التاريخية

وفي المباراة الثانية، احتفل راموس بأسوأ طريقة ممكنة بمباراته التاريخية ضد سويسرا بإهداره ركلتي جزاء في الدقيقتين 57 و80 كانتا كفيلتين بقيادة منتخب بلاده الى تحقيق الفوز والبقاء في الصدارة.

وانفرد راموس بالرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات الدولية على الصعيد الأوروبي، بخوضه المباراة رقم 177 ليتخطى الحارس المخضرم لمنتخب إيطاليا المعتزل دوليا جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية).

وكان مدافع ريال مدريد عادل رقم الحارس التاريخي ليوفنتوس الإيطالي بعد مشاركته الاربعاء احتياطياً في المباراة الودية ضد هولندا (1-1).

وبات راموس (34 عاماً) على بعد ثماني مباريات من معادلة الرقم القياسي العالمي المسجّل بإسم "العميد" المصري المعتزل أحمد حسن صاحب 184 مباراة دولية.

ومنح ريمو فرولر التقدم لسويسرا بتسديدة خادعة بيسراه من داخل المنطقة اسكنها الزاوية البعيدة للحارس اوناي سيمون (26).

وأنقذ قائد "لا فوريا روخا" مرماه من هدف محقق بعد خطأ فادح من الحارس اوناي سيمون الذي خرج من مرماه لملاقاة هاريس سيفيروفيتش لكن الأخير تخطاه وواصل طريقه داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى الخالي لكن راموس تقمص دور حارس المرمى وابعد الكرة من على خط المرمى (55).

وأهدر راموس فرصتين لادراك التعادل من ركلتي جزاء الأولى بعد لمسة يد على على المدافع ريكاردو رودريغيز (57)، والثانية بعد خطأ على المهاجم البديل ألفارو موراتا من قبل المدافع نيكو ألفيدي الذي تعرض للطرد (80)، حيث تألق حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ يان سومر بتصديه للركلتين.

وهي المرة الأولى التي يهدر فيها لاعب في منتخب إسبانيا ركلتي جزاء في مباراة واحدة، كما أنها المرة الأولى التي يضيع فيها راموس ركلة جزاء مع المنتخب منذ كأس أوروبا 2016 ضد كرواتيا. وسبق لراموس أن سجل قبل مباراة اليوم 23 ركلة ناجحة متتالية مع فريقه ريال مدريد والمنتخب.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف البديل جيرارد مورينو هدف التعادل بتسديدة من داخل المنطقة في سقف الشباك بعد تمريرة عرضية من سيرخيو ريغيلون (89).