الامارات | "خبير كورونا" يتولى علاج محمد صلاح.. وتحديد موعد عودته إلى إنجلترا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن طبيب منتخب مصر لكرة القدم، محمد أبو العلا، تفاصيل علاج نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عقب إصابته بفيروس كورونا.



وقال أبو العلا لقناة "أون تايم سبورتس" إن حالة محمد صلاح تحسنت مقارنة باليوم الذي تم خلاله اكتشاف إصابته بفيروس كورونا".



وأضاف "الاعراض التي ظهرت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق، إذ أن الاهتمام به كان غير طبيعي من جميع المسؤولين وأحضرنا له الطبيب حسام حسني خبير مكافحة فيروس كورونا في مصر للكشف عليه ومتابعة حالته بشكل مستمر".



وختم قائلاً: "صلاح سيخضع لمسحة طبية جديدة بعد 5 أيام وفي حالة ظهور نتيجتها سلبية سيسافر مرة أخرى إلى إنجلترا". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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