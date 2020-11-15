الامارات | القبض على لاعب الأهلي المصري مروان محسن

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه أجهزة الأمن المحلية ألقت القبض على لاعب الأهلي والمنتخب مروان محسن لاتهامه بإصابة موظف في حادث تصادم بشارع ثروت أمام كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.



وأوضحت صحيفة "اليوم السابع" أن تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت أن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة الجيزة بلاغاً من رواد شارع ثروت، يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.



وأضافت: "تبين من خلال الفحص والتحري أن لاعب الأهلي صدم بسيارته موظفاً بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني يبلغ من العمر 51 عاماً يقود دراجة هوائية، ما نتج عنه إصابته بكدمات مختلفة".



وختمت أنه تم التحفظ على اللاعب ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات قبل ان تقرر اخلاء سبيل اللاعب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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