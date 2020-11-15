شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تواجه بولندا وبلجيكا تصطدم بإنجلترا.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب إيطاليا نظيره البولندي، في القسم الأول من دوري الأمم الأوروبية، في مباراة الإياب في تمام التاسعة و45 دقيقة، بعد التعادل السلبي للفريقين في مباراة الذهاب، وفي نفس التوقيت يواجه المنتخب البلجيكي نظيره الإنجليزي، بعد فوز الأخير 2-1 في مباراة الذهاب، كما تواجه هولندا البوسنة والهرسك، في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة.
وعلى المستوى الإفريقي تستمر تصفيات كأس أمم إفريقيا بالجولة الرابعة، إذ تواجه كينيا جزر القمر في تمام السادسة مساءً، ويتواجه تشاد وغينيا في التوقيت نفسه.
يذكر أن مصر تغلبت، أمس السبت، على توجو 1-0 في الجولة الثالثة من التصفيات.
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الوضع في مصر
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اصابات
110,547
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تعافي
100,946
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وفيات
6,442
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