شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو مونديال اليد يخوضون يومًا تدريبيًا بصالة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقامت لجنة المتطوعين بالنسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، أمس السبت، يوم تدريبي للمتطوعين المقبولين بالبطولة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 من شهر يناير المقبل.
وتقام البطولة في 4 أماكن وهم: استاد القاهرة، صالة برج العرب، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة 6 أكتوبر، وهي التي أقيم بها التدريب.
وحرص الدكتور شريف أبوالعينين، رئيس اللجنة، على تدريب المتطوعين في كل التخصصات، وإمدادهم بكافة المعلومات عن البطولة، وشهد التدريب جولة داخل الصالة بشكل عام والتعرف على تفاصيلها حتى يكون المتطوع على دراية كاملة بواجباته ومهامه في البطولة، وأماكن تواجد كل تخصص وفقًا لتعليمات اللجان المنظمة.
وتم تقسيم المتطوعين إلى أكثر من لجنة من ضمنهم لجنة البوابات، ومرافقي الفرق، والميديا، واللجنة الطبية.
وتتسع صالة 6 أكتوبر لـ4500 متفرج، وتم إنشاؤها خصيصًا لبطولة العالم لكرة اليد، وتتواجد الصالة في المقر الجديد للاتحاد المصري لليد بمدينة 6 أكتوبر.
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