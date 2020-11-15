شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب في ندوة «المصري اليوم»: «لا للتعصب» مبادرة للحفاظ على الرياضة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إطلاق مبادرة نبذ التعصب في الوسط الرياضي بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، من أجل توفير مناخ هادئ وآمن لممارسة الرياضة والحفاظ عيل حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أطلق مبادرة «تصدوا معنا للشائعات».

وأكد الوزير في ندوة «المصري اليوم» أن الرياضة وكرة القدم والأندية الشعبية والجماهير أكثر وسيلة للشائعات، لاسيما في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا، لدرجة أن الشائعات أصبحت آفة الرياضة المصرية، وعلي الجميع تحمل المسؤولية معنا من أجل التصدي والقضاء على الشائعات.

وشدد «صبحي» على أنه ليس وزيرًا لكرة القدم فقط، ولكنه مسؤول عن جميع الرياضات والألعاب الفردية والجماعية، وعن الشباب المصري الذي وصل عدد المشاركين منهم في فاعليات وأنشطة الوزارة لأكثر من 2 مليون شاب، لكن الأضواء دائمًا ما يتم تسليطها على كرة القدم والأزمات والسلبيات.

وأشار إلى أن الوزارة حققت في عهده 3 مليار جنيه استثمارات في مراكز الشباب لأول مرة في تاريخها، مطالبًا الجميع بالتركيز على الإيجابيات وإبراز الإنجازات، ومنها تأهل الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا، وإقامته في مصر في إنجاز تاريخي غير مسبوق للرياضة المصرية.

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم

ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري اليوم