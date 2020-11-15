شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم الأوروبية: الديوك تثأر وتطيح بحامل اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية موسم 2020/2021، وذلك بعد أن تغلب خارج قواعده على منتخب البرتغال بنتيجة 1-0 ضمن مباريات المرحلة الخامسة للمجموعة الثالثة بالمسابقة، ليكون منتخب الديوك هو أول المتأهلين إلى الأدوار النهائية من المسابقة في موسمها الثاني.

ودخل المنتخبان هذه المباراة وفي رصيدهما 10 نقاط لكل منتخب، مع تعادلهما في المباراة الأولى بفرنسا بنتيجة 0-0، لكن هدف نجولو كانتي الدولي الثاني والرسمي الأول مع المنتخب الأول، منح فرنسا الأسبقية بفارق 3 نقاط مع التفوق بالمواجهات المباشرة في حال تساوي المنتخبين في النقاط مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية مرحلة المجموعات.

وكسر المنتخب الفرنسي سلسلته السلبية ضد المنتخب البرتغالي وحقق الفوز عليه للمرة الأولى منذ سبتمبر 2015، وهو فوزه الرسمي الأول على منتخب البرتغال منذ الفوز في نصف نهائي كأس العالم 2006.

وثأر المنتخب الفرنسي من المنتخب الذي حرمه من لقب كأس الأمم الأوروبية 2016، مع حفاظه على عقدته للمنتخب البرتغالي الذي فشل في التسجيل ضد نظيره الفرنسي في آخر 5 مواجهات بين البلدين في الأراضي البرتغالية.

وتلقى المنتخب البرتغالي أول هزيمة دولية على ملعبه منذ الخسارة بنتيجة 3-0 ضد هولندا في مارس 2018، وهي أول هزيمة رسمية على ملعبه منذ الخسارة ضد منتخب ألبانيا في تصفيات يورو 2016. (1-0)

واستمرت عقدة الديوك للأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي فشل للمواجهة السادسة في التسجيل ضد المنتخب الفرنسي، ليكون أكثر خصم واجهه خلال مسيرته الدولية دون النجاح في هز شباكه.

وفي المواجهة الأخرى من المجموعة، حقق المنتخب السويدي فوزه الأول بمرحلة المجموعات بالمسابقة هذا الموسم بعد أن تغلب على المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-1، في صدام على المركز الثالث بالمجموعة.

وحقق منتخب السويد فوزه الدولي الرسمي الأول على الإطلاق ضد المنتخب الكرواتي، بعد 3 مواجهات رسمية بين البلدين انتهت جميعها لصالح المنتخب الكرواتي.