شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم الأوروبية: صراع الكبار يحتدم في الجولة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح المنتخب الألماني في انتزاع صدارة المجموعة الرابعة قبل جولة واحدة فقط من نهاية مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية موسم 2020/2021، وذلك بعد تحقيقه الفوز على المنتخب الأوكراني بنتيجة 3-1.

وحقق المنتخب الألماني فوزه الثاني فقط بمرحلة المجموعات وهو فوزه الثاني على الإطلاق في المسابقة التي تشكل نسختها الحالية النسخة الثانية على الإطلاق.

وفاز المنتخب الألماني ذهابًا وإيابًا على المنتخب الأوكراني ليكون أبعدهم حسابيًا عن المنافسة مع ارتفاع رصيد منتخب الماكينات إلى 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن ضيفه، مع أفضلية المواجهات المباشرة لصالح المنتخب الألماني في حال تساوي رصيد المنتخبين في المرحلة الأخيرة.

ولعب مهاجم تشيلسي، تيمو فيرنر، دور البطولة في المباراة بتسجيله هدفين من أهداف منتخب بلاده الثلاثة، ليكون قد سجل 7 أهداف في آخر 5 مباريات على مدار 17 يومًا فقط مع ناديه الإنجليزي ومنتخب بلاده.

وسينتظر المنتخب الألماني للجولة الأخيرة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، مع خروجه خارج قواعده لمقابلة المنتخب الإسباني (8 نقاط)، والذي فشل في هذه الجولة في الحفاظ على تواجده بصدارة الترتيب مع سقوطه في فخ التعادل خارج قواعده ضد المنتخب السويسري بنتيجة 1-1.

ولم يخسر المنتخب الإسباني في 10 مباريات خارج أرضه ضد المنتخب السويسري (فاز في 7 وتعادل في 3)، وإن كانت زيارته للأراضي السويسرية بالأمس هي أول زيارة منذ عام 1988، ووقتها كانت المباراة انتهت بالتعادل 1-1 أيضًا.

واحتفل سيرخيو راموس في بداية المباراة بمشاركته الدولية رقم 177، ليحطم رقم الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون (176) كأكثر لاعب يشارك دوليًا مع منتخب أوروبي، لكن المدافع الإسباني دخل التاريخ بعد أن أهدر ركلتي جزاء في المباراة ليصبح أول لاعب إسباني خلال آخر 100 عام يهدر ركلتي جزاء في مباراة مع منتخب بلاده.

وأهدر راموس ركلة جزاء مع المنتخب الإسباني للمرة الأولى منذ كأس الأمم الأوروبية 2016 (ضد كرواتيا).

وأنقذ جيرارد مورينيو منتخب بلاده من الخسارة بتسجيله هدفًا في الدقيقة الأخيرة، ليسجل هدفه الدولي الرابع بقميص المنتخب الإسباني، مع تسجيله جميع أهدافه الدولية خلال شهر نوفمبر (سجل 3 في نوفمبر 2019).

وعلى الرغم من تفادي الخسارة إلا أن المنتخب الإسباني حقق رقما قياسيا سلبيا بعد أن امتدت سلسلة فشله في تحقيق الفوز خارج قواعده إلى 7 مباريات متتالية (تعادل 6 وخسر 1) في سلسلة لم تتحقق من قبل في تاريخ المنتخب.