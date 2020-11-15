شكرا لقرائتكم خبر عن فوز لاعبتي الشمس بأسوان بالميداليتين الفضية والبرونزية في بطولة القطاعات للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت اللاعبة ريم احمد كمال، لاعبة نادي الشمس الرياضي بأسوان، على الميدالية الفضية في بطولة الكاراتيه للقطاعات التي أقيمت بالأقصر في وزن تحت ٥٥ كيلو.

كما حصلت اللاعبة ريتاج أسامة كلوس على الميدالية البرونزية في وزن فوق ٥٥ كيلو في ذات البطولة بقيادة المدرب الكابتن أحمد أمين.