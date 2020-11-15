شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكر «كاف» ويطالب بالعدالة التحكيمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يؤكد خلاله تقديره لما يقوم به الاتحاد القاري من مجهودات للارتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية.

كما أشار الاتحاد المصري في خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبي في بعض المباريات على الجهد الذي يبذله الكاف لصالح المنظومة، مشيرًا إلى أن غياب العدالة التحكيمية في مباراة المنتخب الوطني أمس أمام توجو ضمن تصفيات المجموعة الثالثة للأمم الأفريقية.

ولفت الاتحاد المصري في خطابه إلى أن ذلك ريما يكون مرجعه عدم الأخذ بتقنية VAR في هذه المرحلة من المنافسات، وهو ما يشعر معه بقلق من مصير المباريات التي تقام للمنتخب الوطني خارج أرضه، في ظل تعرضه لعدم توفيق تحكيمي في المباريات التي تقام على أرضه.

وكان الاتحاد المصري قد استند إلى شريط المباراة الذي تؤكد لقطاته أحقية المنتخب في ضربتي جزاء خلال لقاء الأمس أمام توجو ضربتي جزاء في الدقيقتين ٥٦ و٩٠ من عمر المباراة.