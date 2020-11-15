شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت في مدينة العريش النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب في شمال سيناء للعام 20/21، بحضور كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة ومحسن كمال مدير إدارة خدمات الشباب وعزمى ادم مدير منطقة شمال سيناء لكرة القدم.

وأكد كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن 23 مركز شباب تشارك في النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب على مستوي المحافظة.

أضاف راشد، أنه ستجري مبارتين في دوري مراكز الشباب خلال الافتتاح وهي مباراة مركز شباب مدينه العريش ومركز شباب الحسنة على ملعب مركز شباب مدينه العريش ومباراة مركز شباب التلول ومركز شباب السادات على ملعب مركز شباب التلول.