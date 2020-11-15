شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الوطني تطير إلى توجو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توجهت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني الأول إلى توجو، استعدادًا لخوض مباراة توجو يوم الثلاثاء المبقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

وأعلن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، في وقت سابق، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو والتي فاز بها فريقنا الوطني بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بالكاميرون

وخضع جميع أفراد البعثة إلي مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي سلامة الجميع.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع منتخب جزر القمر.