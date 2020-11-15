شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد يظهر في تدريبات الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ظهر طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد، لأول مرة في تدريبات القلعة الحمراء المقامة صباح اليوم الأحد، بملعب «مختار التتش» بأهلي الجزيرة، استعدادًا لاستكمال مباريات الموسم الحالي في بطولة كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

وحرص لاعبو الفريق على إقامة ممر شرفي لاستقبال الوافد الجديد، بينما ينتظم اللاعب في التدريبات بداية من غد الاثنين، وفقًا للاتفاقات التي دارت بينه وبين موسيماني وسيد عبدالحفيظ في اجتماع جمعهم أمس.

وكان طاهر أجرى أشعة سونار للاطمئنان على إصابة العضلة الأمامية التي أبعدته عن معسكر المنتخب مؤخرًا، للتعرف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

وقد تعاقد الأهلي مع طاهر من نادي المقاولون العرب في أولى صفقات هذا الموسم في فترة الانتقالات الصيفية، وسيرتدي طاهر القميص رقم 27.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة.