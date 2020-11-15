شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: صديق رونالدو بديلًا لصفقة سانشو مع الشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد مسؤولو مانشستر يونايتد للتخطيط لضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لتقرير صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن ديبالا سيكون البديل المناسب وأكثر خبرة من صفقة جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، الذي حاول «الشياطين الحمر» ضمه خلال فترة انتقالات الصيف الماضي، لكن النادي الألماني اشترط الحصول على 110 ملايين إسترليني.

وكان ديبالا هدفًا رئيسيًا للشياطين الحمر في صيف 2019، لكن اللاعب فضل البقاء مع السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعثر مفاوضات تجديد ديبالا مع اليوفي، ستجعل اللاعب متاحًا في الصيف المقبل نظير 70 مليون إسترليني فقط.

يذكر أن ديبالا لا يتواجد في الموسم الحالي ضمن التشكيلة الأساسية ليوفنتوس، حيث يفضل المدرب أندريا بيرلو عليه كلًا من ألفارو موراتا ورونالدو.