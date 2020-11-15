شكرا لقرائتكم خبر عن لويس فيجو يعلق على محاولة «ميسي» الرحيل عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق البرتغالي لويس فيجو، لاعب برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان السابق، على محاولة قائد البارسا الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال «فيجو»، في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «شاهدت ما فعله (ميسي) ومحاولته مغادرة برشلونة في الصيف، أنا مندهش ومفاجئ مثل كل مشجعي كرة القدم».

وأضاف: «سيكون لدى (ميسي) دوافع وأسباب لاتخاذ هذا القرار. لا أعرف ما حدث مسبقًا».

وتابع «فيجو»: «كل نادٍ يريد أن يكون لديه لاعب مثل (ميسي)، لكن ذلك يعتمد على عدة عوامل مثل الوضع المالي الحالي للنادي، والأموال التي سينفقها راتب اللاعب، بالإضافة إلى رغبة (ميسي) نفسه».

وأتم: «لكن في الحياة بشكل عام، إذا أردت عدم البقاء في مكان ما، فلا يوجد شيء يمكن أن يغير رأيك».