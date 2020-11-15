شكرا لقرائتكم خبر عن فرنانديز يرشح مانشستر يونايتد للفوز بـ«البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشح البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب فريق مانشستر يونايتد، فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد صيام دام 8 سنوات.

وتوج «الشياطين الحمر» باللقب آخر مرة في موسم 2012-2013، تحت قيادة مدربه الأسبق الشهير أليكس فيرجسون.

واحتل يونايتد المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وصعد لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ولنفس الدور في الدوري الأوروبي.

وقال فرنانديز عبر منصة بودكاست الخاصة بالنادي: «بالنسبة لي الفرق الأخرى لا تهمني. ربما يقول البعض إن تشكيلاتهم الأساسية أفضل منا وبدلاءهم أفضل منا، أنا لا أهتم بما يقال».

وأضاف: «بالنسبة لفريق مثل يونايتد فإنه لم يتوج بلقب الدوري الممتاز منذ مدة طويلة. مدة طويلة أكثر من اللازم حسبما أعتقد».

وتابع: «لذا ينبغي على الجميع.. وبينهم جميع اللاعبين وجميع أفراد الطاقم أن يضعوا في اعتبارهم أن الهدف من وجودنا هنا هو الفوز، وأعتقد أننا مؤهلون معنويا لتحقيق ذلك».

وأردف لاعب الوسط البرتغالي، قائلا: «جئت إلى مانشستر يونايتد من أجل الفوز بالألقاب وهو أحد أكبر الأندية على مستوى العالم وقد حقق إنجازات كبيرة طوال تاريخه الرائع».

وجاءت بداية يونايتد في الموسم الحالي مخيبة للآمال وهو حاليا يحتل المركز الـ14 بين فرق البطولة المحلية العشرين، بعد 7 جولات حقق خلالها 3 انتصارات وخسر 3 مرات وتعادل مرة واحدة.

وبعد انتهاء العطلة الدولية الحالية سيلتقي يونايتد في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي مع الوافد الجديد وست بروميتش ألبيون السبت المقبل.