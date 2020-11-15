شكرا لقرائتكم خبر عن مدير برشلونة السابق يكشف سر رفض التعاقد مع «مبابي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خافيير بورداس، المدير السابق لبرشلونة، سر رفض النادي الكتالوني التعاقد في وقت سابق مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وقال «بورداس»، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «في 2017 عندما غادر (نيمار)، كان النادي سيتعاقد مع (مبابي)، حيث اتصل بي مينجويلا، (وكيل اللاعب)، ليخبرني أن (كيليان) متاح، ثم تحدثت مع (بارتوميو)، وأخبرني أن أنظر إليه».

وأضاف: «اتصلت بوالد (مبابي)، وأخبرني أنه لن يذهب إلى مدريد لأن الفريق لديه (كريستيانو) و(بنزيما) و(بيل)، لكنه مستعد للانتقال إلى برشلونة عقب رحيل (نيمار)، كما فضل رئيس موناكو أن يأتي (كيليان) هنا حتى لا يعزز صفوف منافسه سان جيرمان».

وتابع «بورداس»: «كان من الممكن أن تُحسم الصفقة مقابل 100 مليون يورو فقط، لكن روبرت فرنانديز، رئيس الأمانة الفنية في النادي، فضل (ديمبلي)، كما دعمه بيب سيجورا، وكان التفسير أن (مبابي) يلعب لنفسه، بينما يلعب (عثمان) مع الفريق، بالإضافة إلى حاجة الفريق إلى جناح وليس مهاجمًا».

وأردف: «أوصيت بانضمام (هالاند) إلى برشلونة في وقت سابق كي يكون بديلًا للويس سواريز، لكن الأمانة الفنية رفضته، وتعاقدنا مع كيفن برينس بواتينج».

وأتم «بورداس»: «لماذا لم يوافقوا على ضم (هالاند)؟ لأنهم قالوا إنه لاعب غير مناسب لبرشلونة. أتفهم أن (بارتوميو) يمنح اهتمامًا لرأي الأمانة الفنية، لكن الحقيقة أن هؤلاء اللاعبين قد ينتقلون إلى النادي، وأنت لا تعرف الأداء الذي سيقدمونه».