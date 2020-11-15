شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تنظم دورة بشمال سيناء لـ«الكيج بوكس» تحت شعار لا للتحرش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء دورة رياضية في رياضة «الكيج بوكس» تحت شعار «لا للتحرش».

وأكد كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الدورة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصرى للكيج بوكسينج وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة عدد من الفتيات بمحافظة شمال سيناء، بمركز شباب مدينة العريش.

أشار إلى أن الدورة الرياضية تحت رعاية الدكتور «أشرف صبحى» وزير الشباب والرياضة، تحت إشراف إدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

بدورها قالت نورهان فتحى المنسق الإعلامي لمركز شباب مصر بشمال سيناء، أن الكيك بوكسينج أو الملاكمة من رياضات الدفاع عن النفس الشائعة ويفضلها الكثير من الناس، ولهذه الرياضة فوائد عديدة للصحة العامة منها تحقيق تناغم بين أعضاء الجسم، بناء كتلة العضلات وتقويتها، فقدان الوزن، وغيرها من الفوائد الاخري.