شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمد هاني من رحلة المنتخب إلى توجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج محمد هاني، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من قائمة بعثة الفريق المسافرة إلى توجو على متن طائرة خاصة لخوض لقاء العودة، وذلك بعد ثبوت إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة وفقا لنتائج الأشعة التي خضع إليها.
وقال الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، إن إصابة اللاعب غير مقلقة، خاصة أنها مازالت في مراحلها الأولى، مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري فضل إراحة اللاعب وعدم المجازفة به.
وأضاف أنه تم التواصل مع الجهاز الطبي للأهلي لإبلاغه بحالة اللاعب.
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