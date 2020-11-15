شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي المنتخب الوطني عقب مواجهة توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو التي فاز بها منتخبنا الوطني بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وخضع جميع أفراد البعثة إلى مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البروتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان على سلامة الجميع.