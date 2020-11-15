شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي المنتخب الوطني عقب مواجهة توجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو التي فاز بها منتخبنا الوطني بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.
وخضع جميع أفراد البعثة إلى مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البروتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان على سلامة الجميع.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,547
-
تعافي
100,946
-
وفيات
6,442
كانت هذه تفاصيل خبر سلبية مسحة لاعبي المنتخب الوطني عقب مواجهة توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.