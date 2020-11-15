الأخضر يمتع ويبدع

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جدة - خالد شويل - قدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مستوى مميزاً في لقائه الودي ضد منتخب جامايكا، والذي أقيم مساء أمس (السبت) على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، والذي انتهى بفوز منتخبنا الوطني بثلاثية نظيفة.

دخل هيرفي رينارد مدرب الأخضر اللقاء بتشكيلة متوازنة، معتمداً على صالح الشهري في خط المقدمة وخلفه الثلاثي أيمن يحيى وسالم الدوسري ومحمد كنو، وبدأ الأخضر السعودي مهاجماً ومسيطراً على مجريات اللقاء، وأحرز هدفين في الشوط الأول عن طريق سالم الدوسري، بعد أن سدد ركلة جزاء عادت إليه من الحارس ووضعها الدوسري في المرمى (د: 10)، ومن ثم خطف أيمن يحيى كرة من الدفاع الجاماياكي ليمررها لصالح الشهري الذي وضعها في المرمى كهدف ثان لمنتخبنا الوطني (د: 44).

وواصل منتخبنا الوطني سيطرته في الشوط الثاني، وزج المدرب رينارد بالثنائي الهجومي فراس البريكان وعبدالله الحمدان، مما نتج عنه هدف ثالث لمنتخبنا عن طريق فراس البريكان، بعد فاصل فني من سالم الدوسري وعبدالله الحمدان وأنهاها البريكان في المرمى (د: 78)، ومعها تعرض الدوسري للإصابة في يده اليمنى وتم تبديله باللاعب هتان باهبري، ومن ثم إصابة عبدالله الحمدان وشارك بدلاً عنه تركي العمار، وبعد دقيقتين كوقت بدل ضائع أعلن الحكم الإماراتي أحمد عيسى، والذي كان مميزاً وحازماً في قراراته، نهاية اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بثلاثية دون مقابل.