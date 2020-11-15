شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يعيد الثقة للصربي بريجوفيتش والان مع التفاصيل
وراعى المدرب كاريلي انقطاع بريجوفيتش فترة طويلة عن التدريبات وابتعاده عن خوض المباريات الرسمية بسبب قناعات الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة المدرب التشيلي سييرا، الذي دون في تقريره الفني عدم حاجته للاعب الذي لا يخدم طريقة لعبه.
وجاء الاعتماد على بريجوفيتش بناء على قناعة فنية وإدارية رجحت كفته على المهاجم العاجي ويلفيرد بوني، نظير المستويات القوية التي قدمها اللاعب في السنة الاحترافية الأولى له مع الاتحاد، قبل أن يتراجع مستواه الفني في فترة لاحقة.
وشهدت التدريبات الاتحادية الأخيرة رغبة حقيقية من اللاعب في تحسين الصورة الأخيرة وفتح صفحة جديدة مع الاتحاد، خصوصاً في ظل الدعم والتحفيز الذي يلقاه اللاعب من الجهازين الإداري والفني.
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