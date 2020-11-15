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كاريلي يعيد الثقة للصربي بريجوفيتش

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جدة - خالد شويل - تقرر أن يعتمد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، على المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، في الجولات القادمة من دوري كأس الأمير للمحترفين، والبطولة العربية، ومنافسات كأس الملك، بحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، أكدت أن مصير المهاجم الصربي مرهون بالمستويات التي سيقدمها قبل حسم مصيره من قبل الجهاز الفني، الذي فضل منحه فرصة لحين الفترة الشتوية.

وراعى المدرب كاريلي انقطاع بريجوفيتش فترة طويلة عن التدريبات وابتعاده عن خوض المباريات الرسمية بسبب قناعات الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة المدرب التشيلي سييرا، الذي دون في تقريره الفني عدم حاجته للاعب الذي لا يخدم طريقة لعبه.

وجاء الاعتماد على بريجوفيتش بناء على قناعة فنية وإدارية رجحت كفته على المهاجم العاجي ويلفيرد بوني، نظير المستويات القوية التي قدمها اللاعب في السنة الاحترافية الأولى له مع الاتحاد، قبل أن يتراجع مستواه الفني في فترة لاحقة.

وشهدت التدريبات الاتحادية الأخيرة رغبة حقيقية من اللاعب في تحسين الصورة الأخيرة وفتح صفحة جديدة مع الاتحاد، خصوصاً في ظل الدعم والتحفيز الذي يلقاه اللاعب من الجهازين الإداري والفني.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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