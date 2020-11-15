شكرا لقرائتكم خبر عن «أمل الطائف» النسائي.. بلا مصاريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت رئيسة فريق الأمل السعودي النسائي لكرة القدم بمحافظة الطائف أمل التوم لـ«الخليج 365»، أن فريقها لا يملك القدرة المالية على المشاركة في بطولة كرة القدم النسائية الأولى التي ينظمها اتحاد الرياضة المجتمعية التابع لوزارة الرياضة، وتنطلق بعد غد (الثلاثاء)، بسبب غياب الدعم من تجار محافظة الطائف للفريق، الذي يعتبر أول فريق نسائي على مستوى المحافظة. وقالت التوم: «اصطدم الفريق بعدم وجود دعم مادي حتى الآن لتسهيل المشاركة في البطولة، ولا حتى قيمة المواصلات والسكن للاعبات والجهازين الفني والإداري»، مطالبة تجار المحافظة بدعم الفريق والوقوف مع بناتهم لتحقيق حلمهن في ممارسة هوايتهن في هذه البطولة، مؤكدة أنه في حال عدم توفير الدعم المادي سيضطر الفريق للانسحاب من المشاركة.



كانت هذه تفاصيل خبر «أمل الطائف» النسائي.. بلا مصاريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.