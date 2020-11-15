الرشيدي أفضل مصارع

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جدة - خالد شويل - توج مركز تدريب جدة بكأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية لدرجة الناشئين تحت 15 سنة، بعد حصوله على المركز الأول برصيد (210) نقاط، في البطولة التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة وزارة الرياضة في جدة، بعد المنافسة في 10 أوزان مختلفة، وحل ثانياً مركز تدريب الرياض برصيد (205) نقاط، وأتى ثالثاً مركز تدريب مكة المكرمة برصيد (105) نقاط، ونال معاذ الرشيدي من مركز تدريب جدة أفضل لاعب في البطولة.

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