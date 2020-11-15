شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام تغوص في أعماق البحر الأحمر وتستكشف جمال السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم اليوم (الأحد) منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي يشارك فيها أكثر من 108 لاعبات من مختلف أنحاء العالم، إذ يتنافسن على لقب البطولة التي تحتضنها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، ضمن الجولة الأوروبية لجولف السيدات.

من جهتها، أبدت اللاعبة الهولندية آن فان دام إعجابها بما شاهدته من طبيعة ساحرة للمملكة، أثناء مشاركتها في منافسات أسبوع الجولف التاريخي، بعد اكتشافها المعالم الرئيسية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برحلة غوص في أعماق البحر الأحمر لاستكشاف الشعب المرجانية.

وقالت فان دام، الفائزة بـ5 ألقاب في بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات وصاحبة أطول ضربة بين سيدات الجولة الأوروبية: «لقد سمعت الكثير عن المملكة كونها أحد أفضل الأماكن لممارسة الغوص، لذلك أردت أن أخرج إلى هناك وأقوم باستكشاف الأمر بنفسي».

وكانت إلى جانب فان دام في رحلتها الاستكشافية، سفيرة مبادرة بطولة السعودية النسائية الدولية «نادي السيدات أولاً» مريم فردوس، التي تُعد أول سعودية تغوص في القطب الشمالي، كما أنها طبيبة مؤهلة ومساهمة في العمل الخيري، تم تكريمها من قبل العديد من الجهات الأفريقية لخدماتها في الجانب الإنساني. وقالت فردوس: «تمتلك المملكة طبيعة ساحرة.. العديد من الشعب المرجانية الخلابة لم يتم استكشافها بعد. لقد كنت متحمسة لاصطحاب آن إلى أحد أهم المواقع للغوص في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية». وعلّقت فان دام على ذلك قائلة: «لقد كان من الرائع التواجد هنا مع مريم.. هي حقاً شخص ملهم واصطحابها لي إلى هذا المكان الرائع هو أمر خاص فعلاً. لقد أخذتني رياضة الجولف إلى العديد من الأماكن المميزة ومن الجميل أن أتواجد هنا وأعيش هذه التجربة».