شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يواجه جامايكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في أولى ودياته بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة كوفيد-19، يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لقاء ودياً أمام ضيفه منتخب جامايكا مساء اليوم (السبت) في تمام الساعة 7:30م على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويعد هذا اللقاء ضمن لقاءاته التجريبية استعداداً لمواصلة مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، وبدأ الأخضر السعودي معسكره في التاسع من نوفمبر الماضي تزامناً مع أيام الفيفا، واختار المدرب هيرفي رينارد تشكيلة مكونة من لاعبي الخبرة والشباب، ومن المحتمل أن يجز بأكبر عدد من اللاعبين في لقاء الليلة. وسبق أن التقى منتخبنا الوطني ودياً مع منتخب جامايكا قبل ثلاث سنوات، انتهى بفوز الأخضر بخماسية مقابل هدفين، وسيلتقيان مجدداً يوم الثلاثاء القادم في ختام معسكر منتخبنا الوطني.

يذكر أن منتخبنا الوطني يحتل حالياً المركز الثاني لمجموعته الرابعة للتصفيات الآسيوية خلف منتخب أوزبكستان الذي يملك 9 نقاط من 5 لقاءات، بينما يملك الأخضر السعودي 8 نقاط من 4 لقاءات، حيث فاز في لقاءين وتعادل في مثلهما، وسيخوض في شهر مارس القادم لقاءين أمام اليمن على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومن ثم أمام سنغافورة على استاد سنغافورة الوطني.