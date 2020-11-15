شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يواجه جامايكا والان مع التفاصيل
ويعد هذا اللقاء ضمن لقاءاته التجريبية استعداداً لمواصلة مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، وبدأ الأخضر السعودي معسكره في التاسع من نوفمبر الماضي تزامناً مع أيام الفيفا، واختار المدرب هيرفي رينارد تشكيلة مكونة من لاعبي الخبرة والشباب، ومن المحتمل أن يجز بأكبر عدد من اللاعبين في لقاء الليلة. وسبق أن التقى منتخبنا الوطني ودياً مع منتخب جامايكا قبل ثلاث سنوات، انتهى بفوز الأخضر بخماسية مقابل هدفين، وسيلتقيان مجدداً يوم الثلاثاء القادم في ختام معسكر منتخبنا الوطني.
يذكر أن منتخبنا الوطني يحتل حالياً المركز الثاني لمجموعته الرابعة للتصفيات الآسيوية خلف منتخب أوزبكستان الذي يملك 9 نقاط من 5 لقاءات، بينما يملك الأخضر السعودي 8 نقاط من 4 لقاءات، حيث فاز في لقاءين وتعادل في مثلهما، وسيخوض في شهر مارس القادم لقاءين أمام اليمن على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومن ثم أمام سنغافورة على استاد سنغافورة الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأخضر» يواجه جامايكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.