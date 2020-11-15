شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يواصل استعداداته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية بقيادة المدرب رازفان، تأهباً لاستئناف منافسات الموسم، وقد استهل التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لعدة مجموعات طبقوا تمارين فنية منوعة، تلاها بتقسيمة شهدت تطبيق عدة تدريبات تكتيكية. على صعيدٍ آخر أصبح اللاعب عبدالله عطيف جاهزاً للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة وذلك بعد جاهزيته الكاملة. من جانبٍ آخر أجرى الحارس الهلالي نواف الغامدي عملية جراحية في رسغ اليد تكللت بالنجاح.



كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يواصل استعداداته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.