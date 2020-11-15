شكرا لقرائتكم خبر عن 136 بطاقة ملونة في الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهدت الجولات الـ4 الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إشهار 13 حكما محليا 136 بطاقة ملونة لـ115 لاعبا؛ منهم 66 لاعبا محليا و49 محترفا أجنبيا، وكان نصيب البطاقات الحمراء 9 بطاقات، فيما ظهرت البطاقات الصفراء 127 مرة.

وجاء الحكم فيصل البلوي كأكثر الحكام إشهاراً للبطاقات الملونة، إذ منح 22 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء في اللقاءات الـ4 التي تولى إدارتها، وأتى بعده الحكم تركي الخضير؛ إذ رفع البطاقة الصفراء 15 مرة والحمراء مرة واحدة في اللقاءات الـ4 التي تولى إدارتها، وأتى بعده الثلاثي سلطان الحربي وماجد الشمراني وخالد الطريس؛ إذ رفع كل منهم البطاقة الصفراء 14 مرة ولم يمنح أي منهم أي بطاقة حمراء خلال المباريات التي أداروها (4 لقاءات لكل واحد منهم)، ومن ثم شكري الحنفوش الذي منح البطاقة الصفراء 12 مرة في اللقاءات الـ3 التي أدارها ومنح البطاقة الحمراء مرة واحدة، ومن ثم الحكم خالد صلوي إذا رفع البطاقة الصفراء 9 مرات والحمراء مرة واحد في لقاءين أدارهما، وبعده الحكم محمد القرني الذي رفع البطاقة الصفراء 8 مرات في اللقاءين اللذين أدارهما. أما الحكم محمد الهويش فقد رفع البطاقة الصفراء 7 مرات والبطاقة الحمراء مرة واحدة في لقاءين أيضاً، فيما أدار لقاء واحدا كل من: رائد الزهراني ورفع البطاقة الصفراء 5 مرات، محمد الحربي الذي رفع البطاقة الصفراء 3 مرات والبطاقة الحمراء مرة واحدة، ومحمد السماعيل وعبدالله الشهري ومنح كل منهما بطاقتين صفراوين.

وتم رفع البطاقة الصفراء 127 مرة، وحصل عليها 110 لاعبين؛ منهم 62 لاعبا محليا و48 أجنبيا، وحصل 4 حراس مرمى 5 بطاقات صفراء، وحصل 54 لاعبا في خط الوسط على 60 بطاقة صفراء، فيما حصل 41 مدافعا على 48 بطاقة صفراء، فيما حصل 12 مهاجما على 14 بطاقة صفراء. وجاء فريق الاتحاد في صدارة الفرق في اللعب النظيف؛ حيث لم يتلق لاعبوه سوى 3 بطاقات صفراء، ويليه الهلال بـ4 بطاقات صفراء، فيما كان الشباب أكثر الفرق حصولاً عليها بواقع 13 بطاقة صفراء، ويليه الرائد بـ12 بطاقة صفراء وواحدة حمراء.

وذاقت 8 فرق مرارة اللون الأحمر، ويأتي فريق ضمك في صدارة أكثر الفرق حصولاً على البطاقة الحمراء بحالتي طرد، وتم إشهار البطاقة الحمراء 9 مرات كانت 7 منها بطريقة مباشرة بينما ظهرت بطاقتان بطريقة غير مباشرة وحصل عليها 9 لاعبين منهم 5 محليين و4 أجانب.