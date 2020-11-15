شكرا لقرائتكم برزنتيشن توفر طائرة خاصة لنفل الفراعنة إلى توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن بالتنسيق مع عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتخصيص طائرة خاصة لنقل منتخبنا إلى توجو بالتعاون مع راعي منتخبنا الوطني إستعداداً لمواجهة توجو الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

قامت سلطات مطار القاهرة، بإنهاء إجراءات بعثة المنتخب الوطنى، بمبني الركاب رقم 3 بالمطار، وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة لشركة مصر للطيران متجهة إلى توجو.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، الاكتفاء بمران وحيد فى العاصمة التوجولية لومى استعداداً لمباراة الإياب المقرر لها الثلاثاء المقبل، حيث منح البدرى راحة للاعبين من التدريبات اليوم على أن يخوض الفراعنة مرانا وحيدا غداً استعداداً للمباراة، وكان لاعبو المنتخب البدلاء والذين شاركوا فى أجزاء قليلة من المباراة أدوا مرانا بدنيا فى الملعب عقب مباراة توجو أمس.

وقرر حسام البدرى استبعاد عمرو السولية، لاعب الأهلى والمنتخب، من رحلة توجو لخوض مباراة الإياب الثلاثاء المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، بعدما تأكد إيقافه وعدم مشاركته فى مباراة الإياب لحصوله على الإنذار الثانى أمس فى المواجهة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمود الونش.