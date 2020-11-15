شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد محمد هانى عن مواجهة المنتخب الوطنى أمام توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج محمد هاني لاعب منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم من قائمة بعثة الفريق المسافرة الي توجو علي متن طائرة خاصة لخوض لقاء العودة..وذلك بعد ثبوت إصابته بجذع في الرباط الخارجي للركبة وفقا لنتائج الأشعة التي خضع إليها.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب أن إصابه اللاعب غير مقلقه خاصة وأنها مازال في مراحلها الأولي مؤكدا ان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري فضل إراحة اللاعب وعدم المجازفة به وأضاف أنه تم التواصل مع الجهاز الطبي للاهلي لإبلاغه بحالة اللاعب.

ويغادر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى إلى توجو فى تمام 12 ظهر اليوم على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة توجو فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط فى المركز الثالث وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.