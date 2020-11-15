علاء السيد يكشف أسباب عدم خوض منتخب اليد معسكرات أوروبية قبل المونديال

جدة - عمرو شويل كشف علاء السيد ، مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد عن عدم خوض منتخب مصر الأول معسكرات أوروبية قبل كأس العالم المقرر أن تستضيفه مصر خلال بداية من 13 يناير المقبل ، مشيرا إلى أن حتى الأن لا تأشيرات تسمح بالسفر إلى دول "الشنجن" فى وقت جائحة فيروس كورونا .كما أشار علاء السيد إلى أنه فى هذا التوقيت تنشغل الدول الأوروبية بالدوريات المحلية و بطولات الإتحاد الأوروبى على مستوى الأندية ، مشيرا إلى أن المسموح فى هذا التوقيت إحتكاك مع منتخبات دول البلقان أو أسيا ، مؤكدا على أن دعوات المنتخبات لمصر تجد صعوية فى ظل أن الإجراءات الصحية لدول أوروبا ترغم الدخول فى الحجر الصحى لمدة لا تقل عن 14 يوما .

كما كشف علاء السيد، مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد، عن خوض المنتخب الأول مواجهات ودية قوية مع عدد من المنتخبات الأوروبية التى تصل مبكرا للمشاركة فى كأس العالم مصر 2021 ، وأبرزها البرازيل واليابان، مؤكدا أن هذا هو الاحتكاك الأوروبى المتوفر فى ظل ظروف فيروس كورونا.

وقال علاء السيد، إن دعوات المنتخبات لمصر للسفر إلى أوروبا يوجد بها صعوبة فى الفترة الحالية بسبب ظروف الإجراءات الاحترازية والحجر الصحى لمنع تفشى الفيروس.

وأشار علاء السيد، مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد، إلى بدء منتخب مصر الأول الاستعدادات النهائية لكأس العالم مصر 2021، بداية من الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، بمعسكر مغلق .

وأضاف علاء السيد، فى تصريح لـ اليوم السابع، أن الاتحاد تلقى دعوة من البحرين لإقامة مباراة ودية فى منتصف ديسمبر المقبل فى إطار الاستعدادات للمونديال، مؤكدا أن الاتحاد يجهز الاستعدادات فى إطار المتاح فى ظل جائحة فيروس كورونا .

وقبل مجلس الاتحاد الدولى لكرة اليد مؤخرا طلب اتحاد أمريكا الوسطى والجنوبية لكرة اليد باختيار منتخب تشيلى ليكون ممثله فى مونديال 2021 بمصر، إزاء استحالة إقامة التصفيات التى كانت ستعلن عن صاحب بطاقة المشاركة بسبب ظروف تفشى جائحة كورونا.

وتحتضن مصر النسخة الـ27 من البطولة خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021.

وستلعب تشيلى ضمن المجموعة السابعة التى تضم السويد، بطل العالم 4 مرات، ومصر، البلد المضيف، والتشيك.

وكان مقررًا أن يقيم الاتحاد القارى التصفيات خلال الشهر الجارى فى أوروجواى بمشاركة منتخبات تشيلى وباراجواى وكولومبيا والسلفادور، إلا أن ظروف تفشى جائحة كورونا فى العالم حالت دون ذلك.

وجاء قرار الاتحاد باختيار منتخب تشيلى للمشاركة فى المونديال كونه صاحب أفضل نتائج فى بطولة أمريكا الجنوبية والوسطى الأخيرة.