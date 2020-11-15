شكرا لقرائتكم الإنتاج يعلن تلقيه عرضا تونسيا لضم باسم مرسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الانتاج الحربى أن ناديه تلقى عرضين للتعاقد مع باسم مرسى مهاجم الفريق إحداهم تونسى وليس من بينهم الزمالك مؤكداً أن الاسماعيلى سبب فشل صفقة انتقال عامر عامر لصفوفه ، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تلقينا عرضين للتعاقد مع باسم مرسى إحدهم من نادى تونسى والعرض الاخر ليس من الزمالك ولانزال فى مرحلة دراسة هذه العروض لتحديد مصير اللاعب خاصة أن مد فترة القيد منحنا الوقت الكافى للتمهل وحسم الموقف كاملا"

ويضيف خالد مهدى :" كل لاعبى الانتاج الحربى يملكون عروض مميزة ولكننا نرغب فى الحفاظ على القوام الاساسى فى ظل صعوبة المنافسة بالموسم الجديد"

وعن صفقة انتقال عامر عامر قال خالد مهدى :" الاسماعيلى فاوضنا لضم عامر عامر والحارس استأذن للجلوس مع مسئولى الدراويش للتفاوض معهم وبالفعل وافقنا واتصل بيا عامر وأخبرنى هل يوقع للإسماعيلى خلال الجلسة فطلبت منه الانتظار لحين عقد جلسة بحضور رئيس الانتاج لإتمام الصفقة ، وبالفعل تحدث المهندس إبراهيم عثمان رئيس الاسماعيلى مع اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج وأرسل الشيكات الخاصة بالصفقة "

ويضيف مدير الكرة بالانتاج :" فى اللحظات الاخيرة تراجع عامر عامر عن الصفقة بعدما تراجع مسئولى الاسماعيلى عن تنفيذ الاتفاقات الخاصة معه ، ونحن لسنا طرف فهى أمور خاصة بعامر والاسماعيلى ، وبالتالى أوقفنا الصفقة فى أخر لحظة"

وأكمل خالد مهدى :" لدى ثلاثة حراس هم عامر عامر ويقترب من الرحيل ولديه عرض أخر بخلاف الاسماعيلى ، وأحمد يحيى وتعرض للإصابة فى الغضروف ومرشح للغياب عن أول مباراتين فى الموسم الجديد ، ومحمد عصام الغندور هو الحارس المتواجد حاليا لذا فإن الانتاج يكثف جهوده للتعاقد مع حارس مرمى قبل الموافقة على رحيل عامر عامر".

ورحل عن الإنتاج الحربى خمسة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع ستة صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.