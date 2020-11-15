شكرا لقرائتكم انتظام صالح وكهربا فى تدريبات الأهلي.. وموسيمانى يطمئن على وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي،على الاطمئنان على حالة محمود وحيد، لاعب الفريق خلال تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بثقل في العضلة الخلفية، وعقد موسيماني جلسة سريعة مع اللاعب في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي.

يذكر أن محمود وحيد استكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي بخوض تدريبات بدنية في «الجيم»، قبل استكمال تدريباته بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الصباحي.

من ناحية أخرى انتظم الثنائي صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الثنائي قد تغيب عن المشاركة في المران الجماعي لفريق الأهلي أمس السبت بعدما حصولهما على إذن خاص من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر.

فيما عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مطولة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق خلال مران الفريق صباح اليوم الأحد.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالتحضير للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى استكمال مشوار كأس مصر بمواجهة أبي قير للأسمدة.