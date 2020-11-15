شكرا لقرائتكم شوبير يؤكد ترحيب الأهلى برحيل صالح جمعة.. ونيدفيد خارج القائمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن ادارة الاهلى ترحب بفكرة بيع أو إعارة صالح جمعة لاعب الفريق حال وصول عرض مناسب مؤكداً أن المارد الاحمر سوف يعيد سعد سمير ومحمد محمود لقائمته المحلية ويستبعد كريم نيدفيد ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" مفاوضات الاهلى لاتزال على قدم وساق مع صن دوانز لضم سيرينو ، كما قاربت المفاوضات المادية بين الاهلى ودجلة لضم أحمد بيكهام على النجاح ،"

ويضيف شوبير:" الاهلى لايفكر فى التعاقد مع حارس مرمى يكتفى بوجود الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ، بل يرحب الاهلى ببيع أو إعارة صالح جمعة ، ففى حالة وصول عرض مناسب لن تمانع إدارة الاهلى فى الموافقة على رحيل صالح جمعة "

وتابع شوبير:" الاهلى سوف يعيد قيد سعد سمير ومحمد محمود لقائمته المحلية بعد اقتراب شفائهم فيما سيتم استبعاد كريم نيدفيد من القائمة لحين وضوح الرؤية بالنسبة لمصيره ، ومحمد محمود ونيدفيد يشعران بإمتنان كبير لإدارة الاهلى التى تصرف مستحقاتهم بصورة طبيعية رغم طول فترة إبتعادهم عن الملاعب"

وأكمل شوبير:"الفيديو المنتشر لعمرو السولية كشف وكيل أعماله أنه قديم وكان بغرض إحترافه فى لاتسيو الايطالى ، ويقال أن اللاعب منتظر عرض خليجى فى الوقت الحالى"

وعن الزمالك قال شوبير :" سعدت للغاية بتصعيد أحمد نادر السيد الحارس الشاب للفريق الاول وهو خامة مبشرة للغاية ، وأؤكد ليس هناك أى مساس بمجلس إدارة الزمالك فى الوقت الحالى على الاقل لنهاية بطولة دوري الابطال الافريقى".

تبحث لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى العروض التى تلقاها صالح جمعة لاعب الفريق من عدة أندية محلية خلال الفترة الأخيرة، ومنها عرض من نادى البنك الأهلى الصاعد حديثاً للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، وتحدث محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى والحالى للبنك الأهلى مع مسئولى القلعة الحمراء لضم صالح جمعة، وأحال مسئولو النادى العرض للجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى.

على صعيد متصل، رحّبت لجنة التخطيط للكرة فى الأهلى، التى يترأسها محسن صالح، برحيل صالح جمعة فى الصيف الجارى، وترى اللجنة أن صالح غير مفيد للفريق ولم يستغل الفرص التى أُتيحت له طوال الفترة الماضية، لذا فمن الأفضل رحيله ويتناقش مسئولو النادى حالياً مع موسيمانى بشأن مستقبل اللاعب وموقف العروض التى وصلت النادى مؤخراً لضم صالح سواء من البنك الأهلى أو من أى نادٍ آخر.