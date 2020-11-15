شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: بانون ينتظم فى التدريبات الاسبوع المقبل .. وبرنامج تاهيلي لطاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق بدأ صباح اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة ، مضيفا أن اللاعب ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال 10 أيام من الآن على أكثر تقدير ، موضحا أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.

وأضاف عبدالحفيظ إن المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الجديد، سينتظم في مران الفريق الأسبوع المقبل.

وأعلن الأهلي تعاقده رسميًا مع بدر بانون المدافع السابق لفريق الرجاء المغربي لمدة أربع سنوات قادمة.

وكان «بانون» قد أعرب عن فخره وسعادته بالانضمام لصفوف الأهلي، مؤكدا أنه يسعى للتويج بجميع البطولات المحلية والقارية مع الفريق.

في نفس السياق خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرات ترفيهية في مران اليوم الصباحي، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني خلال المرحلة الحالية.

وقاد الجهاز المعاون اللاعبين في بعض الوحدات التدريبية الترفيهية خلال مران الفريق صباح اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى استكمال مشوار الفريق بكأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ8.