شكرا لقرائتكم وزير الشباب يكرم الأبطال الرياضيين المتفوقين بالثانوية العامة غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم وزارة الشباب والرياضة حفل تكريم للأبطال الرياضيين المتفوقين بالثانوية العامة، والحاصلين على درجات الحافز الرياضى؛ لحصولهم على بطولات خلال العام الرياضى 2019/ 2020 ومجموع درجات 400 درجة فيما فوق.

ويقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم المتفوقين رياضياً من طلاب الثانوية العامة، غداً الاثنين بمسرح الوزارة؛ تقديراً لجهودهم، وحرصهم على ممارسة الرياضة وتحقيق التفوق في منافساتها، بجانب التميز في دراستهم العلمية.

ومن المقرر أن يتم تكريم 42 بطل رياضى من الأسوياء، و 5 أبطال من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، بحضور لفيف من الشخصيات وقيادات الوزارة.

وتلقى اللاعبة جيانا فاروق بطلة مصر فى رياضة الكاراتيه ،كلمة على الشباب المكرمين المشاركين فى فعاليات الحفل.

ومن ناحية أخرى ،وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تشكيل لجنة مالية من مديرية الشباب والرياضة لإدارة الأمور المالية لنادى القاهرة، فى حدود قرارات مجلس الإدارة، ومن المقرر أن تتولى أمور الصرف والتحصيل وكافة الأمور المالية فى حدود قرارات المجلس.

وجاء قرار تشكيل اللجنة المالية بعد ثبوت تحصيل المجلس رسوماً من عضاء الجمعية العمومية وهو مبلغ 300 غير مستحق ضمن تجديد الاشتراكات السنوية للعضوية، دون وجه حق، بخلاف المخالفات المالية، وفقا لما أسفرت عنه لجان التفتيش المالى والإدارى داخل النادى، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة من إرسال لجان تفتيش على جميع الهيئات الرياضية.