شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يشكو حكم مباراة مصر وتوجو للكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤكد خلاله على تقديره لما يقوم به الاتحاد القاري من مجهودات للارتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية ، كما أشار الاتحاد المصري في خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبي في بعض المباريات على الجهد الذي يبذله الكاف لصالح المنظومة ، مشيرا إلى أن غياب العدالة التحكيمية في مباراة المنتخب الوطني أمس أمام توجو ضمن تصفيات المجموعة الثالثة للأمم الأفريقية.

وأشار الاتحاد المصري في خطابه إلى أن ذلك ريما يكون مرجعه عدم الأخذ بتقنية VAR في هذه المرحلة من المنافسات، وهو ما يشعر معه بقلق من مصير المباريات التي تقام للمنتخب الوطني خارج أرضه، في ظل تعرضه لعدم توفيق تحكيمي في المباريات التي تقام على أرضه.

وكان الاتحاد المصري قد استند إلى شريط المباراة الذي تؤكد لقطاته أحقية المنتخب في ضربتي جزاء خلال لقاء الأمس أمام توجو ضربتي جزاء في الدقيقتين 56و 90 من عمر المباراة، ولم يحتسبها الحكم الرواندى فى لقاء أمس.

على صعيد مختلف، خرج محمد هانى، لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، من قائمة بعثة الفراعنة المسافرة إلى توجو على متن طائرة خاصة لخوض لقاء العودة، بعد ثبوت إصابته بجذع فى الرباط الخارجى للركبة، وفقا لنتائج الأشعة التى خضع إليها.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب إن إصابة اللاعب غير مقلقة، خاصة أنها مازالت فى مراحلها الأولى، وأن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى فضل إراحة اللاعب وعدم المجازفة به، وأنه تم التواصل مع الجهاز الطبى للأهلى لإبلاغه بحالة اللاعب.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط فى المركز الثالث وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.