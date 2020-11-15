شكرا لقرائتكم طارق حامد مشغول بالتليفون فى طائرة المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انشغل طارق حامد لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك، بهاتفه المحمول فور استقلاله الطائرة الخاصة لمنتخب مصر، التى أقلعت منذ قليل متجهة إلى العاصمة التوجولية لومى، وحرص مسئولو المنتخب على تخصيص 3 مقاعد لكل لاعب فى المنتخب على الطائرة من منطلق توفير سبل الراحة للاعبين خوفا عليهم من الاجهاد خاصة وأنهم خاضوا مباراة توجو أمس، قبل خوض موفعة الاياب يوم الثلاثاء المقبل.



طارق حامد



طارق

وقام طارق حامد بتهنئة زميله محمود الونش لاعب الزمالك ومنتخب مصر بالهدف الذى سجله الأخير فى شباك توجو أمس، ليحقق الفراعنة الفوز وهو ما جعلهم يتساوون مع جزر القمر فى صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط.





طارق حامد يشارك أساسيا فى مباراة العودة

طارق حامد سيشارك أساسيا فى مباراة العودة بين مصر وتوجو، بعدما استبعد حسام البدرى لاعب الأهلى عمرو السولية من الرحلة الى توجو بسبب الايقاف حيث حصل على انذارين وبالتالى لا يحق له المشاركة فى مباراة الاياب.





طارق حامد يبدى غضبة من دكة الاحتياطيين

وكان طارق حامد أبدى غضبه من الجلوس احتياطيا أمام توجو أمس، وقام بتحطيم "الاستاند" أثناء خروجه من الملعب وعقد جلسة مع الجهاز المعاون للبدرى وتفهم الجهاز وجهة النظر اللاعب وتم احتواء الأزمة قبل السفر إلى توجو.