شكرا لقرائتكم ممر شرفى فى استقبال طاهر محمد طاهر بتدريب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد في المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقام على ستاد مختار التنش بمقر الجزيرة.

وخاض الوافد الجديد للأهلي تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر قبل الانتظام بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بطاهر محمد طاهر ، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام لاعبو النادي الأهلي بإقامة ممر للاحتفال بطاهر محمد طاهر، قبل مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، في لافتة طيبة منهم لزميلهم الجديد.

وكان الأهلي قد تعاقد مع طاهر محمد طاهر لمدة ٥ مواسم قادمًا من المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.