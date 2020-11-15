صحف إنجلترا تلوم صلاح بعد إصابته بكورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد أن فريقه ربما لا يملك الموارد المتاحة لبعض منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن هذا العملاق الجريح لا يزال مؤهل معنويا لإنهاء صيامه عن التتويج ... رياضة عالمية

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