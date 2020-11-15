شكرا لقرائتكم خبر عن سرمد عبد الإله رئيساً للأولمبية العراقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

اختارت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية سرمد عبد الإله رئيساً للجنة، في الانتخابات التي جرت في العاصمة بغداد، مساء السبت، وذلك بعد منافسة شرسة جداً مع رئيس اللجنة الأولمبية السابق رعد حمودي، الذي كان منافساً وحيداً له؛ إذ حصل عبد الإله على 19 صوتاً من أصل 36 صوتاً، ليفوز برئاسة الأولمبية، فيما حصل حمودي على 16 صوتاً.

وأقيمت الانتخابات بحضور 36 عضواً من العمومية من أصل 37 عضواً؛ حيث تخلف عن الحضور فلاح حسن.

وفاز ببقية المناصب إياد نجف، الذي ظفر بمنصب النائب الأول بـ 19 صوتاً، وسلام عواد نائباً ثانياً برصيد 18 صوتاً، فيما فاز صباح الكناني بمنصب النائب الثالث برصيد 21 صوتاً.

بينما فاز بعضوية المكتب التنفيذي هردة رؤوف بـ 20 صوتاً، وعلي تكليف ونال 31 صوتاً، وعادل عيدان بـ 20 صوتاً، ومصطفى جبار بـ 20 صوتاً أيضاً، وجميل عزيز بـ 19 صوتاً، وأحمد حنون 20 صوتاً، وتساوى كل من خالد كبيان وصبيح مراد ولكل منهما 17 صوتاً.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات استبعدت رئيس اتحاد المصارعة شعلان عبد الكاظم من الترشيح؛ بسبب ملفه القضائي، ورفضت طعن اللاعبة رندا سعد بسبب تعاطيها المنشطات بوقت سابق.

يذكر أن سرمد عبد الإله، هو الرئيس الثالث للجنة الأولمبية العراقية بعد 2003؛ إذ سبقه أحمد الحجية الذي تعرض للاختطاف، وجاء من بعده رعد حمودي، الذي فاز برئاسة الأولمبية لدورتين متتاليتين