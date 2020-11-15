شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يعلم هاربر صنع الكعك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت فيكتوريا زوجة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام شريط فيديو وهو يعلم ابنتهما هاربر(9 سنوات) كيفية صنع الكعك وتزيينه قبل موسم الأعياد، وسألت فيكتوريا زوجها وابنتها:«ماذا تفعلان في المطبخ ؟». وأخذ بيكهام تسجيل الفيديو من فيكتوريا وبعثه للشيف جوردن رامزي وكتب تحته: «أبدو فعلاً مثل» شيف «موسم أعياد». ونشرت فيكتوريا صورة على حسابها لديفيد وهاربر وكتبت عليها:«التركيز على آخره في المطبخ».

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